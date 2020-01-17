شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يغيب عن تدريبات الزمالك لإيقافه أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل طارق حامد، لاعب وسط فريق الزمالك، على راحة من مران اليوم وجاءت الراحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى كارتيرون، بسبب غياب اللاعب عن مباراة المصرى المقبلة للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث، والمقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة المصرى كل من طارق حامد وعمر السعيد بعد حصولهما إنذارا خلال مشاركاتهما مع الزمالك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ومن المقرر أن يجهز الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، البدائل استعدادا المباراة المقبلة أمام الفريق البورسعيدى.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.

واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.