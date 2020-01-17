شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور شيكابالا وكهربا ومئوية السعيد.. 24 هدفاً بالجولة 13 للإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى والتى شهدت تسجيل 24 هدفا فى 8 مباريات، يقترب من 3 أهداف فى كل مباراة، بواقع 14 هدفاً لأصحاب الأرض مقابل 10 أهداف للضيوف، شهد الشوط الأول تسجيل 12 هدفا، مقابل 12 بالشوط الثانى.

احتسبت 7 ضربات جزاء فى الجولة الثالثة عشرة، سجل 4 ضربات، حيث سجل رجب عمران "وادى دجلة"، عمرو موسى ضربتين "المصري" لأول مرة هذا الموسم، ومحمد جابر ميدو "أسوان" لأول مرة فى الدورى، وأهدرت 3، تصدى محمود جاد "إنبي" لكرة محمد ميدو جابر "مصر المقاصة"، وعلى فرج "طنطا" لكرة حسين الشحات، وأطاح سعيدو سنبورى "المصري" بركلة أعلى العارضة.

عاد شيكابالا للتهديف مع الزمالك بعد سنتين و6 أشهر بالتمام والكمال، وكان آخر أهداف شيكابالا فى الدورى العام تحديداً أمام المصرى يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد فى فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان.

استطاع لاعبو الأهلى أن يسجل 4 أهداف فى 12 دقيقة فقط بمعدل هدف كل 3 دقائق وهو أسرع معدل تهديفى فى مباراة واحدة هذا الموسم.

سجل الأجانب 3 أهداف، حيث سجل للجولة الثانية التونسى سيف الدين الجزيري، والمغربى محمد أوناجم على التوالى، وبيكتى سيلفا "غينيا الاستوائية".

استطاع الوافد الجديد للأهلى محمود عبد المنعم كهربا أن يسجل هدفين ويصنع هدفاً فى ثالث مشاركاته بشكل عام والثانى فى بطولة الدورى، حيث خاض اللاعب 96 دقيقة حتى الآن تحت قيادة رينيه فايلر الثنائية التى سجلها كهربا تحمل الرقم 8 خلال مسيرته الكروية مع الأندية التى لعب بقميصها وصفوف المنتخبات القومية العمرية التى انضم لها.

وأصبح عبد الله السعيد، صانع ألعاب المنتخب الوطنى ونادى بيراميدز، تاسع اللاعبين المنضمين لنادى الـ100 فى الدورى الممتاز، بعدما احتسب له الهدف الذاتى لفريقه أمام الاتحاد السكندرى، من الركنية التى سددها وحولها عماد السيد حارس زعيم الثغر داخل مرماه، عبد الله السعيد أصبح اللاعب رقم 9 فى قائمة نادى المائة، حيث سبقه 8 أساطير تجاوزوا الـ100 هدف يتصدرهم الراحل حسن الشاذلى برصيد 173.

شاهد أهداف الجولة 13 للدوري

المقاولون العرب 3-1 نادى مصر

حرس الحدود 0-0 سموحة

انبى 1-1 المقاصة

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الإسماعيلى 2-1 طلائع الجيش

الإنتاج الحربى 1-1 وادى دجلة

الزمالك 2-0 الجونة

الأهلى 5-0 طنطا

المصرى البورسعيدى 2-2 اسوان

الاتحاد السكندرى 1-1 بيراميدز