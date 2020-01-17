شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى يطمئن على جاهزية عاشور لمباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة فايلر، على جاهزية حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن مباراة طنطا الأخيرة فى بطولة الدوري الممتاز وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي على الحديث مع كابتن الفريق؛ للتعرف على حالته والتأكد من جاهزيته للمرحلة المقبلة مع بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة المقاولون.

وأعلن عاشور، جاهزيته من خلال مشاركته في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد الإصابة الخفيفة التى أبعدته عن التواجد في مباراة طنطا التى انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد، وتربعه على قمة الدورى برصيد 33 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة فى 11 مباراة.

ويختتم الفريق استعداده غدا، السبت، لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل فى الأسبوع الـ14 من بطولة الدورى الممتاز، وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفنى، قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة الأحد.

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وكان فايلر قد قرر إقامة مران الفريق بدون راحة بعد انتهاء مواجهة طنطا؛ بسبب ضيق الوقت، وخاض الفريق مرانه ظهر أمس، واشتمل على مران بدني وتقسيمة للمجموعة التى لم تشارك فى مباراة طنطا، فيما خاضت المجموعة الأساسية مرانا استشفائيا؛ للتخلص من الإجهاد العضلى.

ويواصل الأهلي الاستعداد لمواجهة المقاولون، حيث يخوض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش.