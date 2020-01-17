شكرا لقرائتكم خبر عن أظافر ودم وخناقات وضرب.. أدوات تجسد فيلم أبطال العنف فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباريات كرة القدم فى بعض الأحيان مشادات وأزمات بين اللاعبين، سواء من نفس الفريق أو لاعبى الفرق المنافسة بالملاعب المصرية، وقد تتطور المشادات وتصل للاشتباك بالأيدى بعد اللفظى.

وهناك أكثر من لاعب يشتهرون بالعنف فى الملاعب المصرية والمباريات، ومنهم شوقى السعيد، وباسم مرسى، وطارق حامد، وعمرو الصفتى.

وجاءت التصريحات التى خرج بها شوقى السعيد مدافع الزمالك والجونة الأسبق بتعمده إيذاء وليد سليمان لاعب الأهلى فى نهائى الكأس موسم 2015 / 2016 لتعيد فتح ملف أبطال العنف فى الملاعب المصرية.

شوقى السعيد

كشف شوقى السعيد أن وليد سليمان لاعب الأهلى سبه وتجاوز ضده مما دفعه لإيذائه، وأَضاف السعيد خلال تصريحاته أنه دخل بعنف وعن قصد على كاحل وليد سليمان بسبب ما فعله معه طوال أحداث المباراة، مشيرا إلى أن سليمان من أشاع عنه واقعة الدبابيس وأن هذا الأمر لم يحدث.

وهناك أزمة جمعت لاعبى الأهلى والزمالك عقب نهائى كأس مصر 2016 بعدما حاول لاعبو الأحمر الاعتداء على شوقى السعيد لاعب الأبيض بعد المباراة، بحجة أن وليد سليمان أخبر زملاءه أنه رأى السعيد يخبئ «دبوس» فى «الشورت»، رغم أن لاعبى الأحمر طلبوا قبل المباراة من حكم اللقاء التفتيش على أظافر شوقى السعيد تجنبا للجروح التى يتعرضون لها أثناء اللقاء.

Advertisements

باسم مرسى

تعمد باسم مرسى، لاعب فريق الزمالك، إصابة سعد سمير مدافع الأهلى فى وجهه بعد ضربه بـ"الكوع" خلال إحدى مباريات القمة التى جمعت الفريقين ليرد سمير الثأر فى العام التالى بضربه بـ"القفا".

طارق حامد

دخل طارق حامد فى مشادة مع حسنى فتحى لاعب المقاصة بعد المباراة التى جمعت الفريقين فى الدورى الموسم الحالى، بعدما أطلق لاعب الفريق الفيومى لفظا تجاه لاعب الزمالك فنشبت بينهما مشادة.

كما اشتبك طارق حامد مع كهربا وقت كان لاعبا بالفريق، خلال مباراة الفريق الأبيض مع حرس الحدود بسبب خلاف على إحدى الكرات. وكذلك حدث تدخل عنيف من طارق حامد تجاه محمد عنتر أدت إلى مشادة قوية بينهما أثناء التدريبات، وتدخل باقى الفريق لتهدئة الوضع على ملعب برج العرب بعد انسحاب جينيراسيون السنغالى.

محمود محمود يضرب متعب

فى نهائى كأس مصر عام 2006 ضرب مدافع الزمالك محمود محمود وبعيداً عن أنظار الحكم عماد متعب مهاجم الأهلي فى وجهه، لكن مساعد الحكم لاحظ الواقعة وقرر طرد اللاعب.