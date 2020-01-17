شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعقد جلسة خاصة مع قفشة للاطمئنان على جاهزيته للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، على عقد جلسة منفردة مع محمد مجدى قفشة لاعب الفريق للاطمئنان على حالته والحديث معه فى بعض الجوانب الفنية، وذلك على هامش تحضيرات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 فى بطولة الدورى الممتاز.

وكان فايلر قد استبدل قفشة فى مباراة طنطا الأخيرة بالدورى، وذلك للحفاظ على اللاعب الذى سبق وتعرض لكدمة قوية فى الركبة خلال مشاركته أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى وتسببت فى عدم استكماله للمباراة.

ويشارك قفشة بصورة طبيعية فى مران الفريق، فيما جاءت جلسة المدير الفنى مع اللاعب للاطمئنان بشكل أكبر على حالته، إلى جانب الحديث فى أمور فنية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد تحديات محلية وإفريقية؛ بداية من مباراة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ثم النجم الساحلى يوم 26 من الشهر الجارى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأنهى النادى الأهلى رحلة البحث عن ضالته التهديفية التى عاناها طيلة 6 أشهر بالتعاقد مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم رابيد فيينا النمساوى، والذى وصل القاهرة أمس للانضمام إلى القلعة الحمراء فى صفقة تكلفت ما يقرب من 3 ملايين دولار.

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وفى ظل العقم التهديفى الذى يعانى منه الأهلى طوال الفترة الماضية، وجد مسئولو الأحمر "المصل المناسب" لدى المهاجم الشاب صاحب الـ22 عاما، والذى مازال حديث العهد بالملاعب، ولم يصل حتى الآن لمباراة المائة الأولى، حيث لعب 88 مباراة مع مختلف الأندية فى مختلف المسابقات، ومقارنته بمهاجمى الأهلى الحاليين وهل يستحق هذا اللاعب أن يفوز بفرصة قيادة هجوم الأحمر على حساب أى منهما أم أن الحاليين هم الأجدر بتلك الفرصة.

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ووصل اليو بادجى القاهرة أمس الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر فى إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالى وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً حيث تقترب الصفقة من الإتمام رسمياً مقابل 2 مليون دولار.