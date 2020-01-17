شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بالاستمرار بنفس مستوى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الإحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.

وأشاد كارتيرون بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد فى مباراة الجونة، وأكد ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.

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وطالب المدير الفنى اللاعبين بإغلاق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصرى المقبلة، مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

ويواجه الفريق نظيره المصرى البورسعيدى الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

كما قررت إدارة الكرة بالزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، استقدام أخصائى تغذية للفريق الأول خلال الفترة الجارية، وذلك لوضع برنامج غذائى خاص باللاعبين للمساهمة فى إعداداتهم وتجهيزهم بأفضل صورة بدنية وفنية، فى ظل المنافسات المتتالية التى تنتظر الفريق سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء الأمر بالتنسيق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض.

ومن المقرر أن يتناول لاعبو الزمالك وجبة الإفطار فى مقر النادى بميت عقبة ثم يؤدون المران فى الحادية عشر صباحًا، مع تناول وجبة الغداء فى النادى أيضًا، وبذلك يتناول اللاعبين وجبتين فى اليوم من الثلاثة تحت إشراف أخصائى التغذية الذى ستقدمه إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.