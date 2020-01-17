شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أسماء مجدى لاعبة الكاراتيه: اللى يعدى حدود الأدب فى المعاكسة يستحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هى أسماء مجدى لاعبة منتخب الكاراتيه ، فكان معها الحوار التالى..



اسماء مجدى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة، وبحب الخروج والفسح والترفيه، والجو الهادى، وسماع الموسيقى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

انا متعودة أعتمد على نفسى بطبيعة السفر للخارج والمشاركة فى البطولات، وبكون مبسوطة بكده، لكن الأكلة اللى أتميز فى طبخها هى المكرونة بالوايت صوص.



اسماء مجدى وسط الجليد

من هو مطربك المفضل؟

عمرو دياب بحب أغانيه جدا.

من نجمك المفضل؟

على مستوى اللاعبين بحب جيانا فاروق وفريدة عثمان وسارة عاصم، وعلى مستوى الفن دنيا سمير غانم وأحمد حلمى.

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تكريم أسماء مجدى

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

بلتزم الأدب والاحترام، لكن لو تعدى حدوده بتعامل بقى ويستحمل.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

كنت هلعب رياضة، هكون فى نفس المجال، يعنى ممكن أروح نادى أجرى وأتمشى، وكمان الرسم أكون عندى كارير فى الرسم.



لاعبة الكاراتيه

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دنيا سمير غانم حلوة وجميلة وكل أدوارها حلوة.

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

حسب شخصيته مش شرط يكون بيلعب رياضة أم لا.



لاعبة منتخب الكاراتيه

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

لو سنى كبر بحيث إنى مينفعش أكمل رياضة هوافق واهتم ببيتى أكتر، ولو شخص يستاهل ليه لأ.. لأنى أكيد مش هقضى حياتى كلها فى الرياضة.