شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة محمود ومتولى واختبار طبى فى مران الأهلى لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تحسن حالة محمود متولى، مدافع الفريق، الذى اشتكى من كدمة خلال مشاركته فى مباراة طنطا الأخيرة التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلى بخمسة أهداف دون رد.

وأضاف الجهاز الطبى أن اللاعب شارك أمس فى المران الخفيف مع المجموعة الأساسية التى شاركت فى مباراة طنطا، ولم يصدر عنه أى شكوى.

وأشار الجهاز الطبى إلى أن متولى سيخضع لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق المقرر له ظهر اليوم على ملعب التتش، على أن يشارك فى المران الجماعى بصورة طبيعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الـ14 فى منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويتصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 33 نقطة.

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بعيداً عما سبق، يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

ووصل اليو بادجى القاهرة أمس الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما وأن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الأخر فى إتمام الصفقة بشرط الوصول إلى إتفاق مالى وهو ما يحسمه أمير توفيق حالياً حيث تقترب الصفقة من الإتمام رسمياً مقابل 2 مليون دولار .

وتأتى صفقة الاهلى مع المهاجم السنغالى بعدما ابدى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى حيث أكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الاهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية إستجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب إستفادة الفريق منه سنوات طويلة فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الاهلى الصفقة بشكل شبه نهائى مقابل مليون و500 ألف دولار أى ما يقرب من 22 مليون جنيه.