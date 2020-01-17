"مافيش جون بيجيب في نفسه".. لماذا احتسب هدف السعيد الـ 100؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر قريب من الحكم إبراهيم نور الدين، حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري عن سبب احتساب الهدف الذي سُجل لبيراميدز للاعب عبد الله السعيد وليس كهدف عكسي لحارس الاتحاد عماد السيد.

بيراميدز كان قد سقط في فخ التعادل أمام نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

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ولكن المباراة شهدت لغطًا بخصوص الهدف الذي سجله بيراميدز؛ حيث أرسل عبد الله السعيد ركنية حاول عماد السيد حارس الاتحاد أن يبعدها قبل أن تصل لرأس جون أنطوي لاعب بيراميدز فأسكنها في مرماه.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن الحكم علق على قراره بـ " مافيش حد جون بيجيب في نفسه" مفسراً أن الكرة كانت في اتجاه المرمى وكانت من الممكن أن تسكن مرمى الاتحاد دون تدخل عماد السيد.

عبد الله السعيد لم يحتفل في الملعب خلال المباراة بالهدف الذي يُعد رقم 100 في مسيرته مصر؛ حيث احتفل به جون أنطوي قبل أن يحتفل عبد الله بالهدف الـ 100 عقب المباراة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.