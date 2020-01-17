محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي جوهر
أعلن علي غزال، لاعب فيرينسي البرتغالي السابق ومنتخب مصر إتمام انتقاله لصفوف نادي لاريسا اليوناني.
علي غزال، أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"الحمدلله خضعت للكشف الطبي اليوم بنجاح ثم وقعت لمدة موسم ونصف مع نادي لاريسا اليوناني".
غزال أشار في حديثه إلى أن انتقاله لصفوف نادي لاريسا جاء عن طريق زميله بمنتخب مصر عمرو وردة الذي يلعب بصفوف لاريسا معارًا من صفوف باوك اليوناني.
وأتم غزال حديثه بالإشارة إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع فريقه لمساعدة في الموسم الجاري، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفه في خطوته الجديدة.
يُذكر أن فريق لاريسا يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 23 نقطة جمعهم من 18 مباراة بواقع 6 انتصارات، 5 تعادلات و 7 هزائم.
كانت هذه تفاصيل خبر " بوساطة عمرو وردة ".. علي غزال ينتقل إلي لاريسا اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.