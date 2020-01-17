مصدر: عبد الله جمعة يغيب عن مباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

قال مصدر مسئول بالجهاز الفني بنادي الزمالك إن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تأكد غيابه عن مباراة المصري على خلفية تعرضه للإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن نتيجة الأشعة ستحدد الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة آخرى".

وحصل عبدالله جمعة على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة المصري.

ويغيب عن مباراة المصري القادمة طارق حامد بسبب الحصول على الإنذار الثالث.