مران الزمالك.. راحة لحامد وكارتيرون يحفز اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران امس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

واشاد كارتيرون بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، حيث أكد على ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.

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وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري المقبلة مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

وانطلق المران بفترة احماء بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

وحصل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم بسبب غيابه عن مباراة المصري لحصوله على الإنذار الثالث.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.