"شال الكرسي وحدفه" .. تمرد أزارو في انتظار قرار الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تصاعدت أزمة النادي الأهلي ومهاجمه وليد أزارو على خلفية التعاقد مع المهاجم السنغالي آليو بادجي صفقة الأحمر الجديدة .

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وأعلن الأهلي على موقع الرسمي توقيع عقوبة مغلظة على أزارو بسبب اعتراضه على قرار مدرب الأحمر رينيه فايلر الذي اسبتعده من قائمة مباراة طنطا.

وضم المدرب السويسري أزارو إلى قائمة الأهلي المبدئية لمباراة طنطا قبل استبعاده من قائمة الـ 18 في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة لمصلحة الفريق الأحمر.

ووفقاً لأحمد شوبير والد مصطفي شوبير حارس الأهلي الذي ضم فايلر لقائمة طنطا واستبعده مع أزارو فإن المهاجم المغربي تعرض لكسر فى اصبعه بعد أن قذف كرسي في غرفة خلع الملابس للحائط اعتراضاً على قرار مدربه.

وصعد أزارو من الموقف وتغيب عن مران المستبعدين الذي اقيم أمس الخميس دون إذن ليقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع عقوبة مزدوجة على هداف الدوري الأسبق.

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وقال مصدر مطلع لـ "الخليج 365" إن أزارو لم يحصل على أية عروض حتى الأن مشدداً أن اللاعب يرفض الإعارة .

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات للأهلي أن ملف الاستغناء عن الأجنبي لإفساح المجال لقيد المهاجم الجديد بادجي في يد محمود الخطيب رئيس النادي وليس مخول للجنة التخطيط ولجنة التعاقدات اتخاذ قرار.

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وكانت قد تواترت أنباء على فسخ الأهلي لعقد أزارو بالتراضي وهو ما نفاه توفيق الذى أكد على عدم اتخاذ القرار حتى الأن.

ويملك الأهلي 6 أجانب في قائمته وهم : المالي أليو ديانج والتونسي على معلول والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو بالإضافة إلى الصفقة الجديدة آليو بادجي ليصبخ الأجمر مضطراً للاستغناء عن لاعب حيث تنص لوائح اتحاد الكرة على قيد 4 أجانب ولاعب واحد (سوري أو فلسطيني أو شمال أفريقي) بحد أقصي للأندية التى تشارك في الدوري الممتاز.