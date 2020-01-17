"أفضل من صلاح 100 مرة".. زيدان يكشف رسالة كلوب له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد زيدان، لاعب بروسيا دورتموند الألماني الأسبق ومنتخب مصر السابق، إن مدربه الأسبق يورجن كلوب، المدير الحالي لفريق ليفربول يخبره حين يجلس معه أن إمكانياته كلاعب أفضل من نظيره المصري الحالي في الريدز محمد صلاح.

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زيدان، أضاف خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون سبورت مساء يوم أمس الخميس: "كلوب يخبرني أن إمكانياتي وأنا لاعب أعلى 100 مرة من صلاح، ولكن الاحترافية والتركيز في كرة القدم هو ما ينقصني، وكذلك التركيز على التدريبات الشخصية والقوة العضلية كان ينقصني".

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وأتم لاعب بروسيا دورتموند الألماني الأسبق، إلى أنه كان يهتم بمتع الحياة كالسفريات والطائرات الخاصة، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يكن يشرب الكحوليات خلال فترة احترافه بألمانيا وكذلك لم يكن يسهر سوى مع الفريق عند الاحتفال بالفوز.

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