اليوم.. اهلي 2001 يستضيف طنطا في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم الجمعة مع ضيفه طنطا، في اللقاء الذي يقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢٣ من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعي لتحقيق الفوز ، بعد تعادله في الجولة السابقة

أمام الإنتاج الحربي سلبياً، واستعد الفريق بشكل جيد لمواجهة طنطا، حيث شهدت التدريبات جدية واضحة خلال الأيام الماضية، واستعد اللاعبون بقوة لمواجهة اليوم من أجل تحقيق الانتصار.

ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٨ نقطة، جمعها

من الفوز في ١٢ مباراة والهزيمة في ٦ مباريات، والتعادل في مباراتين، مسجلاً ٣٣ هدفاً مقابل ١٦ هدفاً في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد مديرا إداريا ومحمد إمام طبيبا ، وإبراهيم خاطر أخصائيا للتدليك.