محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
يقوم رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بالحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب، من خلال الوقوف على النقاط الإيجابية والسلبية، وتحديد طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلالالمباراة.
يسعى الأهلي لاستكمال سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز بعد تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية في البطولة.
أكد الجهاز الفني أهمية وصعوبة مباراة المقاولون العرب الذي يقدم موسمًا مميزًا على المستوى الفني، وانعكس على نتائجه وترتيبه في جدول المسابقة.
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