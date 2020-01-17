مران الزمالك.. راحة سلبية لطارق حامد

حصل طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم، بعد مشاركته في مباراة الجونة، التي انتهتبفوز الأبيض بهدفين نظيفين.
منح الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي كارتيرون، اللاعب راحة من التدريبات، بسببغيابه عن مباراة المصري لحصوله على الإنذار الثالث.
يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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