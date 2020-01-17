إليو بادجي: طموحي مع الأهلي بلا حدود.. وأسعى للقب هداف الدوري

أعرب السنغالي إليو بادجي عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف الأهلي، مشيرًا إلى أنه يمتلك طموحات لا حدود لها مع الفريق الأحمر.

أكد بادجي أنه يتمنى تسجيل أهداف كثيرة، وتحقيق كل البطولات، خصوصًا لقب دوري الأبطال الأهم عند الجماهير، وكل اللاعبين بالفريق الآن؛ إضافة إلى أنه يتمنى أن يكون الأهلي خطوة في مسيرته الاحترافية، تزيد من فرص انضمامه للمنتخب السنغالي، في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأن يحقق لقب البطولة مع منتخب بلاده.

وأضاف: «سعيد جدًا بالانضمام للأهلي، الذي أعرفه منذ الصغر، وأعرف أنه نادٍ صاحب تاريخ كبير، وعند علمي برغبة النادي في التعاقد معي، بدأت أسأل عنه بعض اللاعبين السنغاليين في الدوري المصري، وأكدوا لي أنه النادي الأكثر احترافية في أفريقيا، وهذا ما لمسته بالفعل منذ بدء التفاوض معي، وتأكدت منه مع وصولي إلى القاهرة

ودخولي «الأهلي» ورؤية النادي من الداخل، وأستطيع أن أؤكد أنني وجدت أفضل مما سمعت».

انتقل أليو بادجي للحديث عن تجربته الاحترافية في الدوري السويدي، مؤكدًا أنها تجربة مميزة في مسيرته الكروية، وقال: «فريق دجورجاردن السويدي كان بمثابة «عائلتي»، وأنا جزء منها، على رغم صعوبة البداية، وعدم الوجود بشكل مستمر في التشكيل الرئيسي، إلا أنني سرعان ما فرضت نفسي، وأسهمت في انتصارات الفريق».

أضاف بادجي، أنه يتطلع إلى الوجود في تشكيلة منتخب السنغال، والتعبير عن إمكاناته مع أسود التيرانجا في الفترة المقبلة، عبر بوابة نادي القرن في أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللعب في صفوف المنتخب الوطني حلم وشرف كبير لأي لاعب.

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تطرق بادجي عن مسيرته مع منتخبات الناشئين حتى مرحلة

الشباب في السنغال، وقال: «كنت هداف تلك المراحل بلا منافس، ولا أبالغ عندما أقول أنني أحد أبرز المواهب في السنغال، وأنا على يقين من تحقيق هدفي يومًا ما بالانضمام لصفوف المنتخب الأول».

«وأكد أن الانضمام لصفوف الأهلي، أكبر أندية مصر وأفريقيا، فرصة مثالية لإثبات جدارته بالدفاع عن ألوان قميص منتخب السنغال، لما يمتلكه الأهلي من شعبية وحضور قوي في المحافل الأفريقية والدولية، معربًا عن أمله في تسجيل الكثير من الأهداف بقميص النادي، وأن يحصل على لقب هداف الدوري الممتاز وبطولة دوري الأبطال».

تحدث بادجي عن حماسه الكبير للظهور الأول مع الأهلي واللعب أمام جماهيره، وقال: «أنا هنا من أجل بذل كل طاقتي داخل المستطيل الأخضر، داعيًا الله ــ من أجل الفريق وجماهيره الكبيرة ــ أن يوفقني دائمًا في تسجيل الكثير من الأهداف والمساهمة في حصد الألقاب وإسعاد جمهورنا».

أضاف، أنه يعرف الكثير عن النادي الأهلي، وهو الأكبر بلا منازع في القارة السمراء وصاحب أكبر شعبية، مشيرًا إلى شغفه وحماسه الكبير للتعرف عن قرب على الأمور كافة الخاصة بنادي القرن في أفريقيا وجماهيره.