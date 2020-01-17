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إليو بادجي: أفتخر بساديو ماني وتربطني علاقة شخصية به

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 تحدث السنغالي إليو بادجي، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواطنه ساديو ماني، المحترف في صفوف الإنجليزي.

 قال بادجي: «ما يقدمه ماني أمر يدعو للفخر للسنغال كلها، فهو لاعب كبير، ويقدم مستوى مميزًا مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة

شخصية، بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة، وكنت دائم الاتصال به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شخص متواضع جدًا، ويقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني اخترت الاحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها أخيرًا».

 أضاف: «لقد قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الاحتراف في يومًا ما، وأن أقاتل في كل نادٍ ألعب له، وأستغل كل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائمًا على تطوير مستواي؛ حتى أصل لما يؤهلني للاحتراف في الدوري الإنجليزي».

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