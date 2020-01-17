اليو بادجي: دروجبا مثلي الأعلى وأحلم بالانضمام لتشيلسي الإنجليزي

تحدث المهاجم السنغالي، اليو بادي بادجي، المنتقل حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مثله الأعلى في كرة القدم، وعن طموحاته مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.
أوضح بادي أن مثله الأعلى في كرة القدم هو الإيفواري «ديديه دروجبا»، وقال:«أحب طريقة لعب دروجبا، وفي السنغال كانوا يطلقون على لقب «دروجبا السنغال» .. أنا أحب هذا اللاعب وقتاله على الكرة، وإصراره وقوته، وما قدمه لمنتخب بلاده وللأندية التي احترف بها، وهو أمر يدعو للفخر، وأتمنى أن أصبح مثله يوما من الأيام.
وعن طموحاته الحالية وفريقه المفضل قال بادجي: «تركيزي الحالي مع الأهلي فقط، وأتمنى أن أحقق كل البطولات معه، لكنني أحلم بالاحتراف في صفوف تشيلسي الإنجليزي يوما ما؛ لأنه فريقي المفضل منذ الصغر، أو اللعب في فريق من أكبر الفرق الأوروبية مثل برشلونة أو ريال مدريد».
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