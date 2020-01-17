[ فرق المجموعة الثانية تكتفي بنقطة واحدة في الجولة الثانية من الدوري التنشيطي ]

خيم التعادل على مجريات مباريات المجموعة الثانية في الجولة الثانية من الدوري التنشيطي الذي تستضيفه مدينة سيئون بحضرموت شرق اليمن.



وانتهت قمة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بين أهلي تعز وتلال عدن، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وتمكن أهلي تعز من إحراز هدف التقدم عبر لاعبه علاء نعمان في الدقيقة 20، قبل أن يعدل التلال النتيجة بواسطة المخضرم أكرم الصلوي عند الدقيقة 38، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة، بعد محاولات كبيرة من كلا الفريقين لزيادة الغلة.



ورفع التلال بهذه النتيجة رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة، في حين حقق الأهلي النقطة الثانية له في الدوري وضعته في المركز الثاني.



وكان التعادل السلبي، قد خيّم على مباراة اليرموك وهلال الحديدة، في اللقاء الأول الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.



وأهدر اليرموك ركلة جزاء تحصل في شوط المباراة الثاني، عبر اللاعب عبد الرحمن العسيلي، لتنتهي المباراة من دون أهداف.



بهذه النتيجة حل الهلال الساحلي ثالثاً للمجموعة برصيد نقطتين خلف أهلي تعز، فيما تجمد رصيد اليرموك عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.



وتفتتح منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الأولى بعد غد السبت بإقامة مباراتين تجمع الأولى أهلي صنعاء الثاني بثلاث نقاط مع اتحاد إب متذيل الترتيب دون نقاط في السابعة صباحا، وفي المباراة الثانية عصرا يلتقي وحدة عدن المتصدر بست نقاط مع شعب حضرموت الثالث بثلاث نقاط.

