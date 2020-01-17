اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والعدالة اليوم 17/1/2020 في كأس الملك KSA SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والعدالة اليوم 17/1/2020 في كأس الملك KSA SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع لايف مباراة النصر والعدالة مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام نظيره فريق العدالة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق النصر في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النصر في الفترة الماضية، نجح فريق النصر في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النصر خمسة أهداف في مرماه.

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وسقط فريق النصر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق الاتحاد ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا هذه المباراة القادمة أمام مضيفه فريق العدالة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: براد جونز / سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبدالرحمن العبيد / بيتروس / عبد الله الخيبري / نور الدين أمرابط / جوليانو / أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله.

ويتواجد فريق النصر في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق النصر في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 14 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.