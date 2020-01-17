اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم الجمعة 17/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين

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مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والعدالة الجمعة 17/1/2020 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يأمل فريق النصر في مواصلة الزحف نحو لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن تكون الفرصة سانحة أمامه لتحقيق مبتغاه من خلال مواجهة فريق العدالة في مساء يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020.

ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره بعدما فقد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الأيام القليلة الماضية لصالح غريمه الهلال، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة النصر ضد العدالة والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والعدالة الجمعة في كأس خادم الحرمين الشريفين: والقنوات الناقلة لمُباراة النصر ضد العدالة بث مباشر

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رابط مشاهدة مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد العدالة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

17:55 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

18:55 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

16:55 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.