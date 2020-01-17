رياضة | أول تعليق من الشهري على أنباء تمديد عقده مع الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الشهري على أنباء تمديد عقده مع الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث صالح الشهري لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن فوز فريقه على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الشهري في تصريحات صحفية: "قدمنا آداء مشرف، لكننا لم نستطع استغلال طرد أحد لاعبي الاتفاق، كما أهدرنا العديد من الفرص المؤكدة، لكننا في النهاية نجحنا في الفوز على الاتفاق".

وكان الحكم قد منح بطاقة حمراء للاعب الاتفاق سعيد الربيعي بطاقة حمراء في الدقيقة 53.

وتابع: "كنا نعاني من الارهاق في مواجعة الاتفاق لكننا اعتدنا على هذا الشعور، وأصبحنا نعرف جيدا كيف نستعد لأي مباراة".

Advertisements

وبالحديث عن مطالبات الجماهير الهلالية له بتمديد عقده مع الزعيم؛ قال: "أنا الآن في فترة إعارة ولدي مسئولية وأسعى لتأديتها، ومسألة تمديد عقدي مع وكيل أعمالي".

يذكر أن الشهري انضم إلى صفوف الهلال بعقد للإعارة لمدة موسم، قادمًا من فريق الرائد.

وافتتح صالح الشهري أهداف مباراة الهلال ضد الاتفاق،بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 4، قبل أن يدرك فيليب كيش هدف التعادل من ركلة جزاء، عند الدقيقة 84.

وأحرز الشهري الهدف الثاني للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الاتفاق عند الدقيقة 97، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

