رياضة | مران الزمالك.. تدريبات خفيفة للاساسيين ورفع الحمل البدني للبدلاء

وانطلق المران بفترة احماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الاحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.

خاض لاعبوا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الذين شاركوا في مواجهة الجونة ببطولة الدوري بعض التدريبات الخفيفة على هامش مران اليوم.

وخضع لاعبوا الفريق الأساسيين لبعض تدريبات الاستشفاء، ثم قاموا بعمل بعض التمارين الآخرى بالكرة وبدون الكرة، في الوقت الذي شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية قوية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات الجولة رقم ١٤ من بطولة الدوري العام.