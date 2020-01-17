رياضة | مران الزمالك.. تدريبات خفيفة للاساسيين ورفع الحمل البدني للبدلاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. تدريبات خفيفة للاساسيين ورفع الحمل البدني للبدلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران امس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.
وانطلق المران بفترة احماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الاحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.
وخضع لاعبوا الفريق الأساسيين لبعض تدريبات الاستشفاء، ثم قاموا بعمل بعض التمارين الآخرى بالكرة وبدون الكرة، في الوقت الذي شارك باقي اللاعبين في تدريبات بدنية قوية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات الجولة رقم ١٤ من بطولة الدوري العام.