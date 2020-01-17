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رياضة | نجمي الزمالك يغيبان عن مران الفريق

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمي الزمالك يغيبان عن مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بأن عبدلله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية اثناء مباراة الجونة الأخيرة.

وأضاف : "ننتظر نتيجة الإشاعه التي اجراها اللاعب من اجل معرفة الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة آخرى".

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وحصل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم بعد مشاركته في مباراة الجونة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعب راحة من التدريبات بسبب غيابه عن مباراة المصري لحصوله على الإنذار الثالث.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الممتاز.

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