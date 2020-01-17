رياضة | نجمي الزمالك يغيبان عن مران الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمي الزمالك يغيبان عن مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بأن عبدلله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية اثناء مباراة الجونة الأخيرة.

وأضاف : "ننتظر نتيجة الإشاعه التي اجراها اللاعب من اجل معرفة الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة آخرى".

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