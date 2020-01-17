رياضة | كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.



واشاد كارتيرون بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، حيث أكد على ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.



وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري المقبلة مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

واستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران امس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.

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وانطلق المران بفترة احماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الاحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.