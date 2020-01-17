رياضة | قبل ساعات من مباراة كأس الملك| تعرف على تاريخ مواجهات النصر ضد العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من مباراة كأس الملك| تعرف على تاريخ مواجهات النصر ضد العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره العدالة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد العدالة في كأس خادم الحرمين:-

ومن المقرر أن تقام المباراة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد العدالة في كأس خادم الحرمين:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفيما يلي تاريخ مواجهات النصر ضد العدالة:-

تواجه النصر ونظيره العدالة في 3 مباريات في جميع المسابقات، ونجح النصر في الفوز بجميع المواجهات.

نتائج الفريقين في آخر مباريات بكأس الملك:-

خطف النصر بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ال16 من البطولة.

فيما حجز العدالة مقعده في دور ربع النهائي بالبطولة، على حساب فريق الشعلة، بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مباراة النصر والعدالة، الفريق الفائز من مباراة الأهلي والوحدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.