رياضة | اتجاه في الجبلاية بتأجيل عمومية تعديل لائحة النظام الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتجاه في الجبلاية بتأجيل عمومية تعديل لائحة النظام الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود اتجاه قوي داخل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتأجيل الجمعية العمومية المقرر مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي خلالها.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استقرت على تأجيل الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسى إلى شهر يونيو المقبل بدلا من فبراير، خاصة أن اللجنة تسعى لكسب أكبر وقت ممكن لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، فضلا عن عدم تقديم الأندية مقترحات للنظر فيها، لذا استقرت اللجنة على التأجيل حتى يونيو المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من "فيفا" بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.

وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.