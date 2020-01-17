رياضة | كأس الملك| التشكيل المتوقع للعدالة أمام النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس الملك| التشكيل المتوقع للعدالة أمام النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره العدالة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للعدالة أمام النصر:-

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حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: عبد الله عبد الوهاب - عبدالعزيز علي - مرتضى محمد - رامي حسن

خط الوسط: عبدالله علي - أليو سيسيه - ميدوين ميندام

خط الهجوم: أحمد عيسى - تشارلز أندريا - يوسف فوزاعي