رياضة | جنش ممنوع من المشاركة الإفريقية

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن الموقف القانوني بشأن مشاركة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق في دوري أبطال افريقيا.



وعاد جنش للمشاركة مع الزمالك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها خلال بطولة أمم افريقيا الأخيرة 2019.



وأكد المصدر أن جنش غير مقيد في القائمة الافريقية وتم قيده فقط في القائمة المحلية للفريق مطلع الموسم الجاري.

وكانت إدارة الزمالك قد رفضت رحيل جنش وتمسكت ببقاء الحراس الـ4 بين صفوف الفريق لنهاية الموسم الجاري وتأجيل بيع أي حراس للحاجة لجميع اللاعبين بسبب ضغط اللقاءات على كافة المستويات وصعوبة الاعتماد على تشكيل ثابت وسط خوض لقائين كل أسبوع تقريبًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 من الشهر الجاري على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدوري.