رياضة | التشكيل المتوقع للنصر أمام العدالة في كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للنصر أمام العدالة في كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي النصر لمواجهة نظيره العدالة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر ضد العدالة في كأس خادم الحرمين:-

من المقرر أن تقام المباراة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد العدالة في كأس خادم الحرمين:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر أمام العدالة:-

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام – مايكون بريرا – عبدالرحمن العبيد – عبدالله الخيبري

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري – نورالدين أمرابط – جوليانو – أحمد موسى

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله