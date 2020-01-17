رياضة | وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يُجهز مفاجأة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يجهز المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمفاجأة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي من الدوري النمساوي.
وتعاقد النادي الأهلي رسمياً مع أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف بشكل رسمي أمس الخميس ليكوت الصفقة الثانية بعد محمود عبد المنعم كهربا.
واتفق المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي مع وكيل أعماله على رفض أي عرض مقدم من النادي الأحمر لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وعدم قبول الأمر الواقع من قبل إدارة النادي التي تسعى للتخلص منه في الساعات القادمة لافساح المجال لقيد السنغالي بادجي.
كما اتفق المغربي وليد أزارو مع وكيله على الرحيل عن الأهلي عن طريق البيع النهائي وليس على سبيل الإعارة خاصة إنه بات لاعب غير مرغوب فيه في القلعة الحمراء من قبل السويسري رينيه فايلر بعد أزمته الأخيرة في مباراة طنطا بالدوري المصري.
ويخطط المغربي وليد أزارو للرحيل عن الأهلي بالحصول على الاستغناء النهائي من قبل إدارة النادي الأحمر وتحديد وجهته المقبلة بالاتفاق مع وكيله وليس عن طريق إدارة القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي قد يدفع الأهلي للاستغناء عن أزارو في أخر يوم للميركاتو الشتوي حتى لا ينتقل إلى الغريم التقليدي الزمالك.