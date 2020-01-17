رياضة | كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اسبانية اليوم رغبة كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الاسباني في عدم رجوع لاعب النادي الكتالوني المعار إيمرسون لصفوف نادي ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم.



وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة بإمكانه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد إعارة اللاعب البرازيلي الشاب مع ريال بيتيس، الذي يحظى بإمكانية لشراء اللاعب عقب انتهاء مدة إعارته ولكن الاعب قد يواجه احتمالية عدم العودة للبارسا في ظل وجود المدرب الجديد كيكي سيتين.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" يأتي هذا رغم أن المدافع سبق وأبدى رغبته في العودة للفريق الكتالوني من أجل صناعة التاريخ معه حيث قال في تصريحات "حلمي هو تحقيق الانتصارات مع برشلونة، أن أبذل كل ما لدي في ريال بيتيس لكي أصل للبارسا".