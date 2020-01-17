شكرا لقرائتكم راحة إجبارية لعبدالله جمعة من تدريبات الزمالك .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك راحة لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق من التدريبات الجماعية اليوم ، وذلك بسبب تعرضه للإصابة في مواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز ، وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بأن عبدلله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية اثناء مباراة الجونة الأخيرة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران امس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.

وانطلق المران بفترة احماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

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وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الاحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.

واشاد كارتيرون بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، حيث أكد على ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري المقبلة مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.

ويواجه الفريق نظيره المصري البورسعيدي الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.