شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يبدأ معسكره مبكر استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق المصرى البورسعيدى معسكر مبكر غدا استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل فى الجولة الرابعة عشر باستاد السويس فى مواجهة صعبة لأبناء المدينة الساحلية بعد سلسلة من النتائج السلبية وكان أخرها التعادل أمام أسوان بهدفين لمثليهما فى الجولة الأخيرة للدورى وهو ما جعل الفريق فى المركز الحادى عشر بالدورى .

كان المصري قد تعادل مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي جكم المباراة ، 4 ركلات جزاء ، بواقع 3 ركلات للمصري وركلة واحدة لأسوان .

يذكر أن مجلس إدارة النادى المصري كان قد استقر على تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسم إضافى، حيث تولى جلال تدريب النادى المصرى فى ديسمبر 2018 بعقد يمتد لمدة موسم ونصف بغض النظر عن النتائج الأخيرة فى إطار سياسة الإدارة الخضراء نحو أضاء جو من الإستقرار الفنى على الفريق و لوضع حد لشائعات رحيله التى انطلقت من صفحات السوشيال ميديا والتى تستهدف الإضرار بالنادى .