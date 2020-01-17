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شكرا لقرائتكم شاهد .. "الونش" يؤدى مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، صورة في زي الإحرام من أمام الكعبة المشرفة، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري، والتي ستقام علي استاد حرس الحدود، حيث يرغب كارتيرون في منح مصطفي محمد جرعة من اللياقة البدنية العالية قبل مباراة مازيمبي الكونغولي المقرر لها 24 يناير الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.
ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.
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