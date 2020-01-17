شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر نتيجة أشعة جمعة.. واللاعب راحة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "ننتظر نتيجة الإشاعة التى أجراها اللاعب من أجل معرفة الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة أخرى.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران امس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.
وانطلق المران بفترة احماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الاحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.
وأشاد كارتيرون بمستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في مباراة الجونة، حيث أكد على ضرورة الاستمرار بنفس الشكل خلال المباريات القادمة.
وطالب المدير الفنى اللاعبين بغلق ملف مباراة الجونة والتركيز على مواجهة المصري المقبلة مشيرا إلى أهمية الفوز بهذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط.
ويواجه الفريق نظيره المصري البورسعيدي الاثنين المقبل على ملعب ستاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الممتاز.
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