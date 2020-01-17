شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هدية زملكاوية تفجر بركان أهلاوى.. عبد الله السعيد يطارد جلاده داخل نادى العظماء والان مع تفاصيل الخبر

وكانت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، احتفت بوصول قائد الفريق الكروى الأول عبد الله السعيد لهدفه رقم 100 فى مسابقة الدورى الممتاز، وهنأت الصفحة عبد الله السعيد : "نحتفل اليوم بالهدف ال 100 لقائد الفريق عبدالله السعيد فى الدورى المصري الممتاز".

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عبد الله السعيد نادى المائة بعدما احتسب له الحكم إبراهيم نور الدين هدف بيراميدز فى الاتحاد السكندرى باسمه، فى تعادل الفريقين بنتيجة 1/1 ضمن الأسبوع الثالث عشر بالدورى المصرى.

حصل محمد أنور مداف الاتحاد السكندري على أفضل لاعب في مباراة فريقه امام بيراميدز وفقاً لشبكة "كورة ستاتس"، و حصل اللاعب على تقييم 7.5، بينما جاء عبد الله السعيد أفضل لاعب ببراميدز بتقييم 4.1.

وانتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري ، أحرز هدف بيراميدز عن طريق عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري بالخطأ في مرماه ، بينما تعادل محمد أنور لاعب الاتحاد السكندري لفريقه في مرمي بيراميدز بـ " الكعب " في الدقيقة 50 من عمر مباراة الفريقين.