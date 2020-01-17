شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فيديوجراف 10 إحصائيات لمهاجم الأهلى الجديد إليو بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادى الأهلى رحلة البحث عن ضالته التهديفية التى عاناها طيلة 6 أشهر بالتعاقد مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم رابيد فيينا النمساوى، والذى وصل القاهرة أمس للانضمام إلى القلعة الحمراء فى صفقة تكلفت ما يقرب من 3 ملايين دولار.

وفى ظل العقم التهديفى الذى يعانى منه الأهلى طوال الفترة الماضية، وجد مسئولو الأحمر "المصل المناسب" لدى المهاجم الشاب صاحب الـ22 عاما، والذى مازال حديث العهد بالملاعب، ولم يصل حتى الآن لمباراة المائة الأولى، حيث لعب 88 مباراة مع مختلف الأندية فى مختلف المسابقات، ومقارنته بمهاجمى الأهلى الحاليين وهل يستحق هذا اللاعب أن يفوز بفرصة قيادة هجوم الأحمر على حساب أى منهما أم أن الحاليين هم الأجدر بتلك الفرصة. لمزيد من التفاصيل عن احصائيات مهاجم الأهلي الجديد، اضغط هنا

ويُجهز مسئولو النادي الأهلي السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلي المقبلة في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

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ووصل اليو بادجي القاهرة أمس الخميس تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا و اللاعب خلال الساعات الماضية وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح في حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد في النمسا لحسمها.