شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمود حمدى الونش مدافع الزمالك يؤدى مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود حمدى "الونش"، مدافع نادى الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، بزى الإحرام من أمام الكعبة المشرفة، ويستعد نادى الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدورى، والتى ستقام على استاد حرس الحدود، ويرغب كارتيرون فى منح مصطفى محمد جرعة من اللياقة البدنية العالية قبل مباراة مازيمبى الكونغولى المقرر لها 24 يناير الجارى ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يخضع محمد أبو جبل، حارس الزمالك، لكشف طبى اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الأبيض لإعداده للمواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعرض الحارس لإصابة فى لقاء الجونة، الذى أقيم أمس الأول وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.

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ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.