شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش ينشر صورة أثناء أدائه مناسك العمرة من أمام الكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر اللاعب محمود حمدى "الونش"، مدافع نادى الزمالك، صورة له بزى الإحرام من أمام الحرم المكى أثناء أداءه مناسك العمرة، وشارك متابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، اليوم الجمعة، بصورته من أمام الكعبة وتمنى يوم جمعة مبارك لمتابعيه، وفى نهاية ديسمبر الماضى شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية.



محمود حمدى ينشر صورته امام الكعبة

وكان قد قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك استبعاد كل من محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وإمام عاشور ومحمد عنتر وكريم بامبو من قائمة الزمالك أمام الجونة، واستقر علي الدفع بنفس تشكيل مباراة زيسكو الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، في ظل ارتفاع مستوي الفريق، وتألق بعض النجوم مثل المغربيان محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، فيما سيكون التبديل الأساسي في خط الدفاع حيث يشارك محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش بعد استبعاده ، وعبد الله جمعة في مركز الظهير الايسر بعد استبعاد محمد عبد الشافي.

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محمود حمدى اثناء تأدية العمرة

كما قررت إدارة الكرة بالزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، استقدام أخصائى تغذية للفريق الأول خلال الفترة الجارية، وذلك لوضع برنامج غذائى خاص باللاعبين للمساهمة فى إعداداتهم وتجهيزهم بأفضل صورة بدنية وفنية، فى ظل المنافسات المتتالية التى تنتظر الفريق سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا، حيث جاء الأمر بالتنسيق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض.

ومن المقرر، أن يتناول لاعبو الزمالك وجبة الإفطار فى مقر النادى بميت عقبة ثم يؤدون المران فى الحادية عشر صباحًا، مع تناول وجبة الغداء فى النادى أيضًا، وبذلك يتناول اللاعبين وجبتين فى اليوم من الثلاثة تحت إشراف أخصائى التغذية الذى ستقدمه إدارة الكرة بالقلعة البيضاء.