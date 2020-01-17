شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مبكر للمصرى استعدادا لمواجهة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى معسكرا مبكرا غدا استعدادا لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل، فى الجولة الرابعة عشرة باستاد السويس فى مواجهة صعبة لأبناء المدينة الساحلية بعد سلسلة من النتائج السلبية، وكان آخرها التعادل أمام أسوان بهدفين لمثليهما فى الجولة الأخيرة للدورى، وهو ما جعل الفريق فى المركز الحادى عشر بالدورى.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لتجهيز اللاعبين نفسيا وإبعادهم عن الشد العصبى بسبب الغضب الجماهيرى فى المدينة الباسلة من تراجع النتائج، سواء محليا أو أفريقيا، بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام بيراميدز فى الجولتين الثالثة والرابعة بدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان المصرى قد تعادل مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدورى المصرى.

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أحرز هدف الأول لأسوان فادى فريد فى الدقيقة 12، وتعادل عمرو موسى قائد فريق المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر فى الدقيقة 59 من ركلة جزاء، ليتعادل عمرو موسى مرة أخرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوى جكم المباراة، 4 ركلات جزاء، بواقع 3 ركلات للمصرى وركلة واحدة لأسوان .

يذكر أن مجلس إدارة النادى المصرى كان قد استقر على تجديد عقد إيهاب جلال لمدة موسم إضافى، حيث تولى جلال تدريب النادى المصرى فى ديسمبر 2018 بعقد يمتد لمدة موسم ونصف بغض النظر عن النتائج الأخيرة فى إطار سياسة الإدارة الخضراء نحو أضاء جو من الإستقرار الفنى على الفريق و لوضع حد لشائعات رحيله التى انطلقت من صفحات السوشيال ميديا والتى تستهدف الإضرار بالنادى .