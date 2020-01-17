أيمن يونس: قرار كاف بإقامة أمم أفريقيا فى يناير غير مدروس وضرب لقلب المحترفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أيمن يونس، نجم نادى الزمالك الأسبق، قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بإعادة لعب نهائيات بطولة الأمم الأفريقية فى شهر يناير، بعد إقامتها فى مصر الصيف الماضى بأنه قرار غير مدروس، وأنه ضربة لقلب المحترفين المصريين والعرب والأفارقة.

وكتب يونس عبر حسابه على تويتر: "قرار الاتحاد الأفريقى بإقامة الأمم الأفريقية شهر يناير، ضربة لقلب المحترفين المصريين والعرب والأفارقة، قرار غير مدروس ومليان ؟؟".



أيمن يونس

وكان الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، قد وافق على تعديل موعد كأس أمم أفريقيا 2021 لتقام فى يناير بدلا من يونيو، عقب اجتماع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ووفد من الكاف مع مسئولى الاتحاد الكاميرونى ورئيس الوزراء، الأربعاء الماضى، لمناقشة خطة الاستعداد للبطولة التى سحبت من الكاميرون فى 2019 وانتقلت إلى مصر لعدم جاهزية الكاميرون والاستقرار على إقامة نسخة العام المقبل فى ياوندى، لكن الموعد الجديد الذى حدده الكاف لإقامة البطولة بنقلها لفصل الصيف يتعارض مع أجواء الكاميرون الممطرة فى هذا التوقيت من العام.

وكشفت إذاعة "أفريك فوت" أن الكاميرون وافقت على تعديل موعد البطولة لتقام فى الفترة بين 9 يناير حتى 6 فبراير 2021 لكن الكاف لم يعلن الموعد الجديد قبل اجتماع المكتب التنفيذى أواخر يناير الجارى، وجاء القرار بالموافقة بسبب طقس الكاميرون الممطر فى يونيو بجانب إقامة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 24 فريق من بينهم 3 أندية أفريقية فى صيف 2021.

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وكشف سيدو مبومبو نجويا، رئيس الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" فى وقت سابق: "نواصل التجهيز للانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالبطولة، وسنكون جاهزين فى الموعد المحدد."

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية، انتقدت التعديل الجديد لموعد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون لتقام فى يناير 2021 بدلا من صيف العام نفسه، وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أندية ليفربول وأرسنال وغيرها ربما تفتقد أهم نجومها فى بطولة الدورى الإنجليزى الذى يشهد ضغطا كبيرا فى جدول المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية الأوروبية كانت تنتقد قرار إقامة كأس الأمم الأفريقية فى شهرى يناير وفبراير مما أدى إلى تغيير فى المواعيد بعد بطولة 2017 لتقام النسخة الماضية فى يونيو 2019 بمصر.

وأقيمت نهائيات العام الماضى فى مصر خلال الصيف، حيث تغلبت الجزائر على السنغال ولكن بعد دورة صيف واحدة فقط، يبدو أن العودة إلى بداية العام يمكن أن تكون على الورق لعام 2021 فى الكاميرون خاصة وأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يؤيد هذه الخطوة.