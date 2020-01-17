شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أشرف بن شرقى يستغل فترة الراحة ويزور الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، الراحة التى منحها الجهاز الفنى للقلعة البيضاء بقيادة باتريس كارتيرون، وزار منطقة آثار الأهرامات وأبو الهول فى محافظة الجيزة، ونشر عدة صورة له من أمام الأهرامات عبر حسابه على إنستجرام.





وفى نفس السياق تتجه النية لدى الفرنسى باتريس كارتيرون، للاستمرار فى إراحة بن شرقى فى مباراة المصرى، الاثنين المقبل، بسبب مشاركته فى عدد كبير من المباريات المتتالية الفترة الأخيرة ويحتاج لفترة راحة أطول من زملاءه، كما يعود محمود الونش أساسيا فى خط الدفاع بدلا من محمد عبد الغنى على ان يبقى عبد الغنى احتياطى استراتيجى لحازم إمام فى مركز الظهير الأيمن فى مباراتى المصرى ومازيمبى.





واستقر الفرنسى كارتيرون على عودة مصطفى محمد مهاجم الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة المصرى البورسعيدى، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى، التى ستقام على استاد حرس الحدود، حيث يرغب كارتيرون فى منح مصطفى محمد جرعة من اللياقة البدنية العالية قبل مباراة مازيمبى الكونغولى المقرر لها 24 يناير الجارى ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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من ناحية أخرى يخضع محمد أبو جبل حارس الزمالك، لكشف طبى اليوم الجمعة، على هامش مران الفريق الأبيض، لإعداده للمواجهة المقبلة أمام المصرى، بعدما تعرض الحارس لإصابة فى لقاء الجونة، الذى أقيم الأربعاء الماضى، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وتألق محمد أبو جبل فى حراسة مرمى الزمالك أمام الجونة حيث حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال سير اللقاء وتعرض لإصابة قوية فى الكتف بسبب تدخل مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الساحلى، إلا إنه أكد للجهاز الطبى قدرته على استكمال اللقاء وهو ما حدث إلا إن الجهاز الطبى سيعمل على فصحه طبيًا للاطمئنان على كتفه قبل مواجهة المصرى.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.