شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر عبد الحميد: صمت 20 ساعة وفطرت على لحم الخنزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، موقفا طريفاً تعرض فى أحد معسكرات المنتخب الأولمبى بألمانيا، وكان فى شهر رمضان، حينما كان المنتخب يستعد لخوض إحدى المباريات الودية، وأصر لاعب الزمالك على استكمال الصيام بالرغم من وجود رخصة تجيز له الإفطار لأنه على سفر.

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وقال تامر عبد الحميد، "أثناء وجودى بالطائرة قلت يا جماعة كده مفروض ميعاد الإفطار، فقمت وطلبت من المضيفة أن تجهز لى ساندوتشات سريعة، وبالفعل أحضرتها، إلا أننى رأيت أن زملائى لا يأكلون الساندوتشات الخاصة بهم فجمعتها، خاصة أننى أعرف جيداً أن منهم من تناول الإفطار فى الفندق قبل إقلاع الطائرة، وتناولت الأكل حتى جاء لى نادر السيد حارس المرمى وأخبرنى أنها "لحم خنازير"، فقلت له يعنى أيه؟ فرد على بأنك كلت كده يجى خنزرين، فرديت عليه يعنى أصوم أصوم وأفطر على لحم خنازير".

واختتم تامر عبد الحميد بأنه كان من اللاعبين الذين يصرون على الصيام وعدم الإفطار مهما كانت الإغراءات، وكان يخفى على بعض المدربين ذلك حتى لا يتم استبعاده من المباريات، خاصة أنه كان هناك بعض المدربين يرفضون خوض المباريات واللاعبون صائمون خوفا عليهم، لأن المباريات قديما كانت تقام فى وقت الظهيرة وخلال فصل الصيف الذى كان يحتاج للمياه.