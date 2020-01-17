شكرا لقرائتكم عمرو السولية ينتظر حدثا سعيدا بمشاركته أمام ذئاب الجبل .. تعرف عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظر عمرو السولية مدافع وسط الأهلى حدثا سعيدا عندما يشارك مع فريقه أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة عشر للدورى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل حيث أنها ستكون المباراة رقم 100 للاعب مع القلعة الحمراء محليا خلال فترة وجيزة نظرا لمشاركته بشكل أساسى منذ تعاقده مع الأهلى .
وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح فى إحراز هدف لفريقه هذا الموسم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أمام حرس الحدود استطاع بها الفريق الأحمر حصد الثلاث نقاط .
وقد قام حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بضم السولية خلال المعسكر الأخير للمنتخب الذى خاض فيه مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021 وأشرك اللاعب بجانب طارق حامد وظهر بمستوى جيد .
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