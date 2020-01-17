شكرا لقرائتكم الأهلى يتسلم من رابيد فينا تقريراً طبياً عن أليو بادجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أليو بادجي فى الاهلي



حصل النادي الأهلي على تقريراً من نظيره رابيد فينا النمساوي عن حالة السنغالي أليو بادجي مهاجم الأول الجديد المُنتقل إليه من النادي النمساوي ، وذلك عن الإصابات التي تعرض لها اللاعب طوال الفترة الماضية وأطمأن مسئولو القلعة الحمراء على حالة الاعب وعدم تعرضه لإصابات مُتتالية.

ويخضع بادجي للكشف الطبي اليوم ،الجمعة، بعد التعاقد معه لمدة أربة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري مقابل مليوني يورو يدفعها الاهلي للنادي النمساوي على قسطين خلال عام ونصف العام.

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في الاهلي أن نادي رابيد فيينا مُنظمين للغاية، موضحاً أن النادي النمساوي منح الاهلي تقريرًا طبيًا كاملًا عن موقف اللاعب من الإصابات منذ انتقاله لهم.

Advertisements وأضاف :"الخطوة المهمة جدا في حياته الاحترافية و أتمنى النجاح لي ولكم وأن نحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، أنا عائد لقارتي وأعلم قيمة الأهلي وواثق أنني سأتطور وأكتسب الكثير في هذا النادي العريق وأعلم حجم الضغوطات في الأهلي لكن علي أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطي لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

وتابع صاحب الـ 22 عاما :" لدي بعض المعلومات عن الأهلي وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا فهو الأكثر حصولا على دوري أبطال إفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الاحترافية و مستوى لاعبي الأهلي الكبير سيساعدني على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلي لأن لدي بعض الأًصدقاء الذين يلعبون في الدوري المصري، ومن يدري قد يكون الأهلي بوابتي للعب لمنتخب السنغال".