شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية ينتظر حدثا سعيدا مع الأهلى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عمرو السولية ، مدافع وسط الأهلى، حدثاً سعيداً عندما يشارك مع فريقه أمام المقاولون العرب فى الجولة الرابعة عشرة للدورى المقرر إقامتها الأحد المقبل، حيث ستكون المباراة رقم 100 للاعب مع القلعة الحمراء محليا خلال فترة وجيزة نظراً لمشاركته بشكل أساسى منذ تعاقده مع الأهلى.

واستطاع عمرو السولية منذ انتقاله من الإسماعيلى إلى الأهلى منذ أكثر من موسمين لتثبيت أقدامه والمشاركة بشكل أساسى مع الفريق مع كافة الأجهزة الفنية التى تناوبت على تدريب الفريق الأحمر خلال الأعوام الماضية، إلا أنه ظهر بمستوى مغاير خلال الموسم الحالى منذ قدوم السويسرى فايلر على رأس القيادة الفنية للفريق، وأصبح مدافع الوسط الأول للمارد الأحمر.

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وبالرغم من دور عمرو السولية الدفاعى إلا أنه يجيد اللعب من وراء المهاجمين ونجح فى إحراز هدف لفريقه هذا الموسم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أمام حرس الحدود استطاع بها الفريق الأحمر حصد الثلاث نقاط.

وقرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب ضم السولية خلال المعسكر الأخير للمنتخب الذى خاض فيه مباراتى كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2021 وأشرك اللاعب بجانب طارق حامد وظهر بمستوى جيد.