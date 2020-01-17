شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نادى ألماريا الإسبانى ينشر البسمة فى المدراس المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى ألماريا الإسبانى ترك بصمة فى المدارس المصرية من خلال حملات التوعية كنوع من نشر البسمة وذلك بهدف تشجيع العمل الخيرى.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشار تركى آل الشيخ، فيديوهات من مدارس مصرية مختلفة حيث تم توزيع هدايا على التلاميذ، وعلقت قائلة: "نادى ألماريا قرر أنه يسيب بصمه في أطفال مصر بحملات التوعية في المدارس كنوع من نشر البسمة اللي كتير من أطفالنا محتاجينها لتشجيع العمل الخيري.معا لبناء جيل قادر علي تحمل المسؤولية و نشر الأمل".

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من جانب آخر دخل نادى العين الإماراتى فى مفاوضات مع البرتغالى بيدرو إيمانويل المدير الفنى السابق لنادى ألميريا الإسبانى من أجل تولى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة وفقا لتقارير إماراتية فأن الإماراتي اتفق مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق لنهاية الموسم الحالي، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

وأعلن نادى العين الإماراتى، السبت الماضى، إعفاء الكرواتى، إيفان ليكو، مدرب الفريق والجهاز الفنى المعاون، من مهمته فى قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول.

وأوضح نادى العين عبر موقعه الرسمى أن الإدارة قررت تكليف العراقى غازى فهد، مدرب الفريق "الرديف" فريق تحت 21 سنة بتولى مهمة تدريب الفريق الأول "مؤقتاً" وذلك إلى حين تسمية المدير الفنى الجديد وخسر العين أمام الظفرة بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإماراتى ويحتل العين المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإماراتى برصيد 18 نقطة، خلف الشارقة صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط.